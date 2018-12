«Naistejutud». Ettevaatust, firma jõulupidu! Aga kui asi kolleegiga ulakaks läheb?!

Aluseks on Daki ja Heidi eelmisel nädalal Arterisse kirjutatud artikkel, mille tarbeks nad juba mitmete inimestega rääkisid, et teada saada, kuidas eestlased pidutsevad. Lisaks avaldame, mis meil endal juhtunud on ning räägime, millised on jõulupeo kõige suuremad plussid. Kuula saadet, saad ka teada!