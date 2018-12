Kuidas ekraani sinine valgus su nahka mõjutab?

Dermatoloog Sweta Rai selgitab, et ekraanivalgus võib põhjustada nahal pigmendilaike. Rai sõnul muudab pidev sinine valgus naha visuaalselt vanemaks, seda eriti tumedama nahaga inimeste puhul. Arst kinnitab, et väites, et sinine valgus pääseb nahas päikesevalgusest sügavamale, on tõde sees. Ühtlasi soodustab pidev sinine valgus nahal kortsude teket, vahendab TheSun.