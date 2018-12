Toitumisspetsialist: kala söömine on lapsele veel tähtsam kui täiskasvanule

Tervisele vajalike rasvhapete seas on kaks sellist rasvhapet, mida inimorganism ise sünteesida ei saa - neid peab kindlasti saama toiduga. Need on oomega-3-rasvhape alfa-linoleenhape ja oomega-6-rasvhape linoolhape, selgitab toitumisspetsialist Kristin Salupuu Emmede Klubis .

Meie toidus on polüküllastumata rasvhapetest ülekaalus oomega-6-rasvhapped, mistõttu on oluline teadlikult suurendada lapse menüüs just oomega-3-rasvhapete saamist. Selleks on head allikad rasvased merekalad ja merasaadused. Kusjuures kunstlikult kasvatatud kala sisaldab vähem oomega-3-rasvhappeid kui vabast loodusest püütud kala.