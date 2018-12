Tuleb välja, et me oleme burgerit kogu aeg valesti söönud

Mis seal siis ikka, võtad burgeri kätte ja hammustad? Ei! Enne hammustamist tuleb vaadata, et burger oleks õigesti käes.

«Burgeri kroon (ehk kukli pealmine osa) on üldiselt paksem ja seetõttu ka tugevam kui kukli põhi, seetõttu tuleb parema söömiskogemuse nimel burger kätte võtta tagurpidi,» rääkis burgeriblogi Burger Lad autor Simon Dukes väljaandele Insider. «Siis hoiab kroon kõige ülejäänu raskust ja on väiksem oht, et burger käes laiali laguneks. Tõeline burgeri-asjatundja peaks alati oma burgerit tagurpidi sööma.»