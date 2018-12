SÕBRANNA EKSPERIMENT: mis tunne on nädal aega USAs influencer'it mängida?

Oma pealiskaudsuse täies hiilguses valdab mind lennujaamas Soome reisiblogijat Veerat ja Saksamaa elustiiliblogijat Bellat nähes siiras rõõm. Oma reisikaaslastele kiiret pilgu heites mõistan, kuidas vähemalt söögiisu on neil sama hea kui minul. Seega on minu šansid detox-teede juttudest pääseda suuremad, kui olin julgenud loota.

Ma pole kunagi saladust teinud sellest, kuidas sotsiaalmeedia kuulsustest ma just suurt lugu ei pea. Mulle on lihtsalt jäänud mulje, et nende mõttemaailm erineb minu omast kardinaalselt ja smuutitrendidest kuulmine ajab mind kergelt öeldes öökima. Olen otsustanud aga kõik oma eelarvamused nädalaks maha suruda ning koos blogijatega mööda California rannikut seigeldes omal nahal järele proovida, kuidas siis ikkagi see peenes keeles influencer'ite elu käib.