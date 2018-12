Just see on kingitus, mis silitab südant ja laseb sul silma paista tõeliselt unikaalsena

See emotsioon, mille saime kinki üle andes, jääb aga kauaks meelde – see oli ehe üllatus ning suur rõõm, et me olime nende jaoks midagi sellist teinud! Kaart on nende kontoris sekretäri laual kaunilt eksponeeritud siiani, hoolimata sellest, et tegemist oli jõulukingiga. Kindlasti üllatame sel aastal ka teisi oma partnereid heategevuslike kingitustega, sest see rõõm, mis peegeldub kingisaaja silmis ning mis tegelikult on tehtud nii vajaliku eesmärgi nimel, on lihtsalt geniaalne lahendus tänapäevases asjadest üleküllastunud maailmas. Lisaks ehedale emotsioonile hoiame kokku ka suurimat ressurssi, mis meil on – aega, sest iga-aastase meeleheitliku parima-originaalseima-vajalikuma kingi otsimise asemel pühendame oma aja klientidele, mis on meie kõige tähtsam ülesanne.»