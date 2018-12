Naine kimbatuses: kas ma peaksin oma sõbrannale ütlema, et praegune peigmees pole talle õige?

Rose (28): «Üks minu parimaid sõpru on suhtes ja elab koos mehega, kes ei ole tema jaoks see õige. Nad vaidlevad tihti, ei ole olnud üksteisele truud, ega ei paista oma tunnete osas üksmeelele jõudvat. Kuidas sa saad anda oma lähedasele sõbrale suhtenõu, kui sa ei usu, et ta peaks oma partneriga üldse koos olema?

Kui olla liiga aus, ning öelda, et nad ei ole üksteise jaoks sobivad, siis sellega panen ohtu meie sõpruse. Aga samas, kui ma oma mõtteid ei avalda, siis tunnen, et justkui seisan kõrval ja vaatan lihtsalt pealt, kuidas minu kallis inimene haiget saab - või veel hullem, lihtsalt raiskab oma aega. Kuidas ma peaksin käituma?»

Vastab ajakirjanik, autor ja kunagine professionaalne haldjas Katie Leaver.

Katie: «Tänan, et püstitasid küsimuse sellel delikaatsel teemal. Tõenäoliselt on paljud naised ennast sarnasest olukorrast leidnud, kus nad on kalli sõbra ja tema nõmeda peigmehe vahel. Mõistan sinu muret, sest kaalul on teie omavaheline sõprus ja seda sa ju ometigi kaotada ei soovi. Samal ajal ei soovi sa olla ka vaikiv tunnistaja, kui su sõber on ahastuses. Ma tean, mida sa tunned, sest ma olen olnud sarnases olukorras korduvalt.

See tunne, kui sa proovid vaikida, aga samal ajal tahaksid nii väga talle sosistada (või karjuda), et «Kallis! Aja ta oma elust välja! Sina oled ingel ja tema on praht!» Minu nõu on järgmine: räägi talle oma mõtete leebem versioon. Ära jaga kogu kriitikat, sest sellisel juhul võib tal tekkida tunne, et ta peab pooli valima.

Mõtle varasemalt oma jutt kodus läbi. Ära süüdista niivõrd tema meest, vaid tuleta oma sõbrannale pigem meelde, milline on tema enda väärtus. Võib-olla on tal armastusest jäänud väga vale arusaam ning tema arvates peabki see olema seotud valu ja kannatustega. Õrn, kannatlik, päris ja ilus - hoopis need on sõnad, mis võiksid sinu sõbranna kogetavat armastust kirjeldada. Kõige hullem on see, kui ta arvab, et ei vääri taolist armastust, siinkohal pead sina teda veenma vastupidises.

Ta väärib enda kõrvale meest, kes suudab olla truu ning kellega on võimalik suhelda ka ilma tülitsemata. Jaga temaga oma hirmu, et kui nad kaks peaksid kunagi lahku minema, siis pöördub ta sinu poole ja küsib, miks sa lasid tal sellise tüübi peale aega kulutada.

Ütle talle, et veel rohkem oled sa mures seetõttu, et juhul kui ta peaks antud mehega abielluma, siis veedab ta oma ülejäänud elu temaga kakeldes ning samal ajal mõeldes, et mis kõik oleks võinud teisiti minna.

Anna talle teada, et sa armastad teda ning soovid ainult kõike head.»