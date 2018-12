Narkootikumidega kimpus teismeline palub tavatul viisil võõrutusraviks raha

Heroiinisõltlasest tütre perekond on ahastuses - et aidata tütrel sõltuvusest vabaneda, peavad nad maksma iganädalaselt tuhandeid eurosid. Iirimaa võõrutuskliinik kasseerib iganädalaselt ravi eest 3500 eurot.

Vanemate jaoks on tegu «elu ja surma» hinnaga ning siiani on vanemad ise suutnud maksta 6 kuud võõrutusravi. Ühisrahastusplatvormi GoFundMe pandud postituses kirjutasid vanemad, et kui Laurenile võimalust ei anta, siis ta suure tõenäosusega sureb. Emotsionaalses posituses selgub, et tütrel olid juba 12-aastaselt suured probleemid ning nooruke Lauren sattus enesevigastamise tõttu haiglasse.