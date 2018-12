Ei mingit jõuluidülli: prints Harry ja hertsoginna Meghan ei veeda jõuluhommikut koos

Allika sõnul veedavad kuninglikud naised Sandringhami majas jõuluhommiku oma tubades, kuhu neile serveeritakse kerge hommikusöök. Naistele on jõuluhommikul ette nähtud puuviljad, sai ja kohv. Samal ajal kogunevad kuningliku pere mehed alumisele korrusele, kus süüakse koos toekat hommikusööki. Kell 8.30 algab kuninglikel meestel jõuluhommik, kus kirikusse minekuks süüakse suur hommikusöök. Menüüs on munad, peekon, seened, suitsuheeringas ja grillitud neerud.

Etiketieksperdi Grant Harroldi sõnul austatakse aristokraatlikes peredes endiselt eraldi söömise kommet, mille kohaselt mehed söövad all korrusel ning naised oma magamistubades. Ekspert, kes töötas seitse aastat prints Charles'i ja Camilla juures, kinnitab, et ka nemad veetsid oma jõuluhommikud eraldi. Küll aga kehtib see traditsioon vaid abielus naistele. Vallalistelt naistelt eeldatakse, et nad oleks sotsiaalsed ning läheks samuti alla, vahendab TheSun.