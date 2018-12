Kolm kohta, mis peoks sättides tihti ära unustatakse

Kui tunned peole minnes, et ei taha palju pingutada, aga hea välimuse pealt ei soovi samuti järeleandmisi teha, siis siin on Marie Claire vahendusel kolm olulist nippi, mis naised sageli ära unustavad. Ometi on neil üldmuljele väga suur mõju.

Silmad

Üsna masendav on pärast meikimist kuulda kellegi suust kommentaari, et sa näed väsinud välja. Kui sa ei ole korralikult magada saanud, siis on see silmadest näha. Selle varjamiseks tuleb silmemeiki tehes kanda silmalau alumisele äärele kas valget või beežikat silmavärvi (lauvärvi, silmapliiatsit või lainerit). Enne meigi tegemist võiks aga silmi turgutada silmamaskiga. Abiks võivad olla ka punetust vähendavad silmatilgad.

Õlad ja dekoltee

Staarid näevad punasel vaibal pealaest varbaotsteni viimistletud välja. Seda nad ongi, sest neil on terve meeskond selleks, et kogu nende keha läikima lüüa. Kui lähed paljastavad kleidis peole, siis arvesta samuti sellega, et peale näo meikimise võiks kreemitada ka ülejäänud nahapinda. Meikides põsesarnadele särapuudrit kandes lisa seda ka oma õlgadele, rangluule ja säärtele.

Küüned