Vanurid närvis: linn plaanib ehitada vanadekodu kõrvale krematooriumi

Palm Lake Resorti elanikud on linna vastu üles tõusnud ning nõuavad, et plaan tühistataks. Nende põhjendus? Nad ei soovi, et neile vältimatut pidevalt meelde tuletataks, vahendab Global News.

«Ma ei taha mõelda sellele, et kui mu naaber sureb, siis põletatakse ta üle tee,» ütles hooldekodu elanik Diane Cordaro. «Ma tean, et me peame surema, ma mõistan seda, aga ärge ehitage seda siia.»