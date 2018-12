Hea teada: 4 asja, mida edukad inimesed teevad tööpäeva viimased viisteist minutit

1. Sorteeri ära oma postkast.

Paljude kontoritöötajate jaoks on meili vaatamine hommikuti esimene ja õhtuti viimane tegevus. Kuna väga palju olulist infot liigub läbi kirjavahetuse, on oluline teha kindlaks, et haldad oma postkasti sisu. Võta päeva lõpus see hetk ja vaata oma kirjad üle. Tegele ka keeruliste kirjadega, mille ajutiselt avamata jätsid.

2. Tee hommikuks plaan.

Hommikud võivad produktiivsuse poolest olla sama keerulised kui õhtud, sellepärast on hea juba eelmisel õhtul kirja panna asjad, millega järgmisel päeval tegelema hakata. Nii ei raiska sa hommikul aega, et oma mõtteid ja plaane korda seada.

Finantsnõu pakkuva veebilehe toimetaja Megan Robinson soovitab teha järgmiseks päevaks to-do list, et endale vaimselt puhkust anda. Esiteks muudab see järgmise hommiku lihtsamaks, sest tead kohe, millele tööle tulles keskenduda. Teiseks aitab see vältida töömõtete koju kaasa võtmist. «See aitab mul õhtul lõõgastuda, sest ma ei mõtle sellele, mida järgmisel päeval tegema pean või ei muretse, ega ma midagi ei unustanud,» sõnab Robinson.

3. Tugevda suhteid töökaaslastega.

Tööpäeva lõpp on hea aeg, et suhelda oma töökaaslastega ja vestelda millestki muust peale töö. Tee ettepanek minna üheskoos mõnel lõunal uut restorani avastama või uuri uue telesarja kohta, kas keegi on seda juba näinud. Paremad suhted töökaaslastega loovad parema keskkonna.

4. Lõpeta tööpäev ametlikult ära.

Paljud meist võtavad tööülesanded õhtul koju kaasa, aga see ei mõju hästi meie stressitasemele ega ka suhetele väljaspool kontorit. Eksperdid soovitavad teha reegli, et töötad kodust vaid erandjuhtudel. Samamoodi on tark tööarvuti ja märkmik töölauale jätta.