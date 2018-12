Sul on päevad, aga tahaksid trenni teha? Need on menstruatsiooni ajal parimad treeningud

Fitnessinstruktor Cassey Ho räägib, et kui menstruatsioon hakkab liiga tegema, haarab ta tavaliselt joogamati ja asub tegema Pilatese harjutusi. «Kõik, mis avab puusi ja aitab verel ringi käia on suureks abiks,» sõnab ta ja lisab, «näiteks libilika-, koera- või lapsepoos».

Uuringud on näidanud, et ujumisele, tantsimisele ja joogale iseloomulik keskendumisvõime ja teadvelolek aitavad suurendada endorfiinide tulva, mis omakorda aitab leevendada valu. Nii et kui sa pole ammu tantsutrennis või ujumas käinud, oleks just nüüd hea aeg seda proovida.