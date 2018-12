Reklaam ja tegelikkus: veebipoest tellitud nabapluus paljastas rohkem kui lubatud

Lucy lootis pluusi tellides, et saab seda kanda kõrge pihaosaga mustade pükstega. Kodus viienaelast pluusi selga proovides tabas teda šokk, kui tuli välja, et ribad, mis kirjelduse järgi pidid jääma kõhu peale, olid hoopis nii kõrgel, et rinnad paistsid neist otse läbi.

Lucy Twitteri postitus. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix

«Juba enne selga proovimist sain aru, et midagi on valesti,» rääkis Lucy Daily Mailile. «Lõhed ei olnud õige koha peal. Sain aru, et see ei saa jääda rindadest allapoole. Proovisin pluusi siiski selga, tegin pilti ja saatsin foto oma mehele. Saime mõlemad hea kõhutäie naerda.»

Pretty Little Thing must nabapluus. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency

Kuigi praak tegi naisele palju nalja, oli see tema jaoks ka ärritav, sest enda sõnul ostis ta isegi number suurema pluusi. Veebipoele tagasisidet saates märkas ta, et paljudel naistel on sarnaste toodetega probleeme olnud. «See pani mind mõtlema, kas masstoodangule ei ole samasuguseid standardeid nagu sellel tootel, mida kannab modell,» märkis ta ja lisas, et pikka viha ta ei pea, eriti et ta on oma sõpradega naljaka pluusi üle nii palju naerda saanud.

Lucy Anderson-Roberts, 27. FOTO: Mercury Press & Media / Caters News Agency / Scanpix