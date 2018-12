Reeglid, mida USA presidendi lapsed peavad järgima

Valges Majas elamine võib tunduda glamuursena, kuid tegelikkuses elatakse seal kui suures muuseumis. Michelle Obama rääkis, et Valgest Majast välja kolides rõõmustas ta enim selle üle, et saab taas aknaid lahti teha ja värsket õhku hingata. Turvakaalutlustel ei ole lubatud presidendi perekonnal avada aknaid kodus ega autodes.

President Trumpi tütar ja tütre mees töötavad Valges Majas juhtivatel positsioonidel. See on tekitanud inimestes palju emotsioone ja küsimusi, kuna presidendi pereliikmed ei tohiks Valges Majas tööd teha.

See ei ole reegel, kuid pigem tore traditsioon. USA presidentidel on kombeks võtta Valgesse Majja lemmikloom. Tavaliselt on selleks olnud koer. Mõni ajaloolane on kommenteerinud, et see lisab presidendi kuvandile pehmust ja inimlikkust.