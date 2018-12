Inspiratsioon jalanõudest ja teised üllatused - just need on järgmise aasta lapsenimede trendid

Lapsevanematele suunatud veebilehe BabyCentre'i andmetel on 2019. aasta lapsenimede trendid järgmised:

Beebinimede veebileht väidab, et järgmisel aastal on suureks trendiks lapsele nime panemine spordijalatside järgi. Muretsemiseks pole põhjust, sest tegemist pole brändinimedega nagu Nike või Adidas, vaid pigem on inspiratsiooni saadud erikollektsioonide mudelitest. Veebileht toob välja sellised nimed nagu Stan, Smith ja Luna.