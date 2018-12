Kaks moodust, kuidas talv mõjutab menstruaaltsüklit

Dr Preethi Daniel selgitab väljaandes Red, et naised kurdavad sageli selle üle, et päevad on talvel raskemad. Peamiselt kurnab arsti sõnul naisi tavapärasest kauem kestev veritsus.

Talvel võib tsükkel pikemaks venida. «Ühes 2011. aastal avaldatud uuringus leiti, et suvel on võrreldes talvega ovulatsioonid tihedamalt ja tsükli kestus on umbes 0,9 päeva lühem. Sama on leitud ka naistel, kes elavad soojas kliimas võrreldes nende naistega, kes elavad külmemates temperatuurides,» sõnas arst.

Neil naistel, kel on isegi raske menstruatsioon, pikendab külm aeg päevade piina kuni ühe päeva võrra. Lisaks võib talv võimendada premenstruaalse sündroomi (PMSi) sümptomeid. «Talvel veedame rohkem aega siseruumides ja sööme rohkem. See võib halvasti mõjuda päevadeaegsele enesetundele, sest on leitud, et aktiivse elustiiliga naistel on regulaarsemad ja kergemini talutavad menstruatsioonid kui neil, kes teevad vähe trenni,» lisas ta.