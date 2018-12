Kuidas gripihooajal kontoris terveks jääda?

Haiguspäevi ei võeta kergekäeliselt ning tänu sellele on kontorites eriti hea viirustel levida. Kui tunned, et hakkad haigeks jääma, tasub siiski koju jääda. Ehk õnnestub veel haigusest pääseda, kuid nõrgenenud immuunsüsteemiga pisikute keskele minnes võid olla kindel, et haigused on kergemad tulema.