Üllatav toit, mis aitab talvel tervist hoida ja võitleb vananemisega

Üks roog, mis on saanud toitumissoovituste seas ebaõiglaselt vähe tähelepanu, on eestlaste toidulaual aukohal olnud ka jõuluajal. Selleks on seened, mida toitumisnõustaja Keith McNiveni sõnul tuleks talvel veelgi rohkem süüa kui suvel.

«See valik ei pruugi sind kõige rõõmsamaks teha, aga kui sa vähegi seeni talud, siis tuleks nende söömiseks aega võtta,» ütles ta väljaandele Red. «Seentes on lai valik toitaineid ja vitamiine, mistõttu on need talvetoite valmistades väga hea valik.»

Seened on väga mitmekülgne toiduaine, sest neid saab lisada kõikvõimalike söökide sisse. Seentes ei ole rasva ega kolesterooli, neis on vähe soola ja kaloreid. Boonuseks on seentes palju antioksüdante, vitamiine ja mineraale, mis aeglustavad vananemisprotsesse ja toetavad immuunsüsteemi. Külmal aja, kui on pidev viiruste oht, kulub see marjaks ära.

Kõige rohkem väärivad seened kiitust seleeni külluse tõttu. See antioksüdant toetab kognitiivset funktsiooni, leevendab kilpnäärmeprobleeme ja toetab viljakust.