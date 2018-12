Mõtle oma elule tagasi: millal olid sa kõige õnnelikum? Kas siis, kui sind võeti vastu ülikooli? Kas siis, kui unistuste töö intervjuu läks edukalt? Kui sündis su laps? Kui abiellusid? Kui minevik tekitab sinus nostalgialaine, siis teadlastel on sulle häid uudiseid – on võimalik, et sinu õnnelikumad aastad ootavad alles ees!