Miks naised kohtingurakendustes oma vanuse kohta valetavad?

Emma (38): «Ma läksin selle aasta alguses oma peigmehest lahku. Uuesti vaba olles märkasin, et mehed kellega nüüd kohtingurakenduses match (kahepoolne meeldivus) tuleb, on väga erinevad neist, kes seal viis aastat tagasi olid. 38-aastasena saan seal mehi, kes panevad mind tundma nagu oleks minu parim enne totaalselt möödas. Need mehed ei oska lausetki moodustada ja hakkavad koheselt seksi pakkuma. Kas nad mõtlevad, et teatud eas naine on valmis ükskõik milleks?»

Emma otsib meest vanuses 34 kuni 40. Ta leidis, et kaks aastat nooremana on talle avatud justkui teine maailm, kus on palju atraktiivsemad mehed – seda igas mõttes. Siiani ei ole ta läbi rakenduse ühelegi mehele tõtt rääkinud. Ta küll sooviks aus olla, aga ta kardab, et sellisel juhul kohtab ta ainult mehi, kes ei taha lapsi või kellel juba on lapsed ja rohkem ei taha.

Emma ei karda oma kaaslase reageeringu pärast, juhul kui ta peaks talle oma vanust hiljem tunnistama. Ta leiab, et reaalses elus on kaks aastat nii tühine, et kui meest see häirib, siis järelikult ei olnudki tegemist toreda inimesega.

34-aastane Anna võtab kohtingurakenduses oma vanuselt viis aastat maha, ehk esitleb ennast 29-aastasena.

Anna: «Mulle meeldivad nooremad mehed. Kui sa paned kohtingurakenduses oma vanuseks 30 või rohkem, siis mehed mõtlevad automaatselt, et sinu bioloogiline kell tiksub ja tõenäoliselt oled sa meeleheitel. Minu prioriteedid on sarnased pigem neile, kes on 25-27 aastased. Ma ei soovi perekonda luua, tahan lihtsalt kohtamas käia ja lõbutseda. Ma ei tunne ennast seetõttu halvasti, sest ma näen välja tunduvalt noorem, kui ma tegelikult olen.»

Anna ei plaaninud kohtingurakenduses vale vanust kasutada, aga kuna ta oli Facebookis vale sünniaasta pannud, siis tuli see automaatselt ka Tinderis. Naisele see isegi meeldis, sest Anna arvates läheb see vanus paremini kokku temaga nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Lisaks sobib see paremini neile meestele, keda ta leida soovib. Sellegi poolest ei varja Anna oma vanust, kui ta meestega reaalses elus kokku saab. Enda sõnul avaldab ta rõõmuga oma vanuse, sest üks asi on näha seda numbrit kohtingurakenduses, aga teine asi näha päris inimest selle taga.

Suhteekspert Jo Hemmings ütleb, et ta mõistab, miks naised oma vanuse kohta kohtingurakendustes valetavad. «Enne neid äppe ei olnud sotsiaalselt aktsepteeritav naise vanust küsida – see ei olnud küsimus, millele naine vastama peab. Nüüd on aga kohtingurakendused, kus sa oled kohustatud oma vanust avaldama. See on kohe sinu nime juures, kõige tähtsam asi sinu fotode kõrval. Kuna mehed kipuvad endast nooremaid naisi tahtma, siis ei jäägi naistel väga muud üle, kui natukene luisata,» ütleb Hemmings.