Südamlik lugu: mees loobus lennuki esimese klassi istmest, et anda see krooniliselt haige beebiga naisele

«Asi ei olnud ainult selles istmes, vaid see oli kulminatsioon kõigele, mida me oleme viimasel kahel aastal läbi elanud. Probleemid rasedusega, seejärel Lucy ja tema õe Eva enneaegne sünd, mis on neid mööda haiglaid jooksutanud, ilma vajalikku ravi leidmata.»

«Tänan sind. Mitte ainult istme enda eest, vaid märkamast. Et meid nägid ja mõistsid, et võib-olla ei ole asjad alati kerged. Tänan, et otsustasid näidata oma headust. See meenutas mulle, et tegelikult on maailmas nii palju head. Ma ei suuda ära oodata, et sellest ühel päeval Lucyle rääkida.»