Naise mure: hüsteeriline ämm sõimab ja käib mind linna peal laimamas

Aru ma ei saa, mida ma sellele inimesele halba olen teinud, et sellise põlguse ära olen teeninud. Varem ma ikka elasin seda kohutavalt läbi ja püüdsin maksu mis maksab tema soosingut võita. Miljon korda olen kõik tema valed ja solvamised andeks andnud ja lootnud, et see kõik ükskord lõpeb. Nüüd ma seda enam ei looda.

Nüüdseks on asi nii kaugel, et ämmast on saanud inimene, keda ma üle kõige maailmas vihkan. Vihkan selle silmakirjalikkuse ja valu eest, mida ta on teinud mulle, minu mehele ja lastele. Vihkan kogu südamest. Õnnetuseks elame me väikeses linnas ja vahel näen tema õnnetut kuju. Tavaliselt pööran otsa ümber või lähen teisele tänavapoolele, sest sellele inimesele pole mul enam midagi öelda. Tean, mida räägin, sest see inimene rikkus peale mu närvida ka mu HINGE.»

Vastab koolipsühholoog, Gordoni Perekooli koolitaja Vaike Kumari:

«On kurb lugeda, et olete oma murega olnud 13 aastat ja pole seda kellegagi jagada julgenud. Usun, et ka seda kirja oli teil raske kirjutada, kuid nüüd on see tehtud ja ma loodan, et siit saab alguse muutuste jada, mis toob kaasa kergenduse. Kirjutate, et olete maalaps ja üsna arg. See on enesesisendus, mida saab muuta. Te ei ole enam laps, vaid küps ja täiskasvanud naine ja ema. Teil on täpselt samasugused õigused, kui teie ämmal ja lisaks veel kohustus, tagada oma lastele turvaline lapsepõlv. Kindlasti on teil teadmisi ja oskusi, mis teevad teist väärtusliku inimese, kes väärib lugupidamist ja austust. Te ei pea kõigile meeldima ja teil on õigus elada oma elu nii, nagu õigeks peate.

Kirjutate, et võtate hinge, kui halvasti öeldakse. See, mis olnud, seda muuta ei saa, kuid saab muuta tänase päeva suhtumisi ja käitumist. Alustame sellest, et inimesed on nagu loodusnähtused, neid ei saa muuta, kui nad ise ei muutu, kuid me saame ennast nende eest kaitsta. Kui väljas sajab vihma ja te lähete ilma vihmavarjuta välja ning saate märjaks, siis vihma süüdistamine ei aita siin midagi. Tuleb mõelda kuidas ennast selle eest kaitsta.

Sama lugu on teie ämmaga. Kui lasete tal endale halvasti öelda, ei kaitse ennast ja saate haiget, siis on see teie valik. Keegi ei saa meid solvata, kui me ei solvu. Me saame alati tõlgendada teise inimese käitumist nii, et see meid ei solva. Näiteks: «Ta on tõesti mõtlematu jutuga inimene ja tal jääb teistest lugupidamise oskusest vajaka.»