Põhjus, miks parfüümi ei tohiks kunagi juustesse pihustada

Not Another Saloni looja Sophia Hilton kinnitab, et parfüümi ei tasu juustesse pihustada. «Me ei analüüsi oma igapäevast kaela pihustamist parfüümiga. Millele me aga ei mõtle on selle kõrge alkoholisisaldus ja tõsiasi, et üks kolmandik sellest imendub koheselt mitte läbi naha, vaid just läbi juuste. Isegi hullem on see, kui mõned tüdrukud pihustavad parfüümi otse juustele, põhjustades kuivust, mille tekkepõhjusest nad kunagi aru ei saa. Kui sa võitled kuivusega, tasub sellele mõelda.. kuhu täpsemalt oma parfüümi pihustan?»