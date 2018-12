Lapsevanemad jagavad kogemusi: kuidas lastele jõuluvana selgitada?

Jõuluvana on keegi, kellesse on tore uskuda

Kui lapsed jõuavad teatud vanusesse, hakkavad nad küsimusi küsima. Mina selgitasin lapsele, et jõuluvanasse on lõbus uskuda, umbes nagu Harry Potterisse või lihavõttejänesesse. -Anne Tink Flores

Ta elab meie mõtetes ja südametes, kui oleme teistega head

Ütlesin oma lapsele, et jõuluvana on olemas, kuid meie südametes ja mõtetes, kui teeme kellelegi head või midagi isetut. -Angela Robbins

Lõbus müstika, mida jõuludele lisada

Kaheksaaastane laps hakkas küsimusi küsima ning vastas, et tema arvates on kõik välja mõeldud. Vastasin lapsele, et see on jõuluaja maagia ning kõik armastavad pisut maagiat - nii tegijad kui saajad. Sellest saadik on ta maagia loomisel suureks abiks, kuna tal on veel noorem õde.-Teresa Ingram

Ta tundis kergendust ja soovis oma mõtetele kinnitust

Mu laps tuli ja küsis, et kas ta arvab õigesti, et sellist tegelast pole. Vastasime ausalt ning lisasime, et jõuluaja mõte on rõõmu kinkimine, mida jõuluvana ka sümboliseerib. Laps tundis kergendust, kuna soovis enda mõtetele kinnitust ning seda ta sai. Ta siiani rõõmustab, kui mõne paki peal on saatjaks jõuluvana. -Jessica Waagner

Kaval vastus paljudele küsimustele

Lisaks emaks olemisele, olen ka neljanda klassi õpetaja. Igal aastal tekib lastel jõuluvana kohta hulganisti küsimusi. Minu vastus on lihtne: «Kui sa usud jõuluvanasse, usub jõuluvana ka sinusse.» Tundub, et see vastus sobib neile ning see on ka teadmine, mida nad saavad öelda sõpradele, kes proovivad nende usku rikkuda. -Vicki Thompson Paris