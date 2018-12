Moodne etikett: kuidas anda kallimale märku, et ta ei teeks abieluettepanekut?

Metro annab oma artiklisarjas «Moodne etikett» sel nädalal nõu just selles täbaras situatsioonis.

Jõulud on käepalumiseks soodne aeg, kuigi on ebaselge, miks see nii on. Kas inimesed püüavad kingituste ostmiselt raha kokku hoida? Kas asi on selles, et perekonna ees on abieluettepanek kuidagi romantilisem? Bridebooki statistika näitab, et 23. detsember on käepalumiseks kõige populaarsem aeg, sellele järgneb jõululaupäev.

Kui sa oled valmis abielluma, on kihluspäev kindlasti üks su elu õnnelikumaid. Aga mis saab siis, kui sul pole abielu mõtteski? Võib ju olla, et sa pole lihtsalt valmis, kuigi kallim on suurepärane inimene. Võib-olla sulle lihtsalt ei meeldi mõte abielust ja ongi kõik. Igal juhul on õudne mõte sellest, et keegi, keda sa armastad ja austad, paneb end sinu ees nii haavatavasse positsiooni – ja sa pead talle ära ütlema.

Mida siis selle suure stressiga ette võtta? Asi taandub, nagu alati, kõik suhtlemisele. Su partner ei peaks võtma vastutust teie suhte eest oma õlule. Abiellumisotsus peaks olema ühine asi, mida te omavahel kas või natukene olete arutanud. Kui te pole tulevikust rääkinud, on nüüd õige aeg – sa võid vabalt teeselda, et sul pole aimugi, et mees on selja taga abieluettepanekut ette valmistanud.

Ideaalis võiksid sa olla aus: ütle, et sa pole valmis kihluma, kuid lisa umbkaudne ajaperiood, mil sa tunned, et see otsus võiks muutuda. «Ma armastan seda, mis meil on, kuigi kujutlen, et umbes aasta pärast võiksime me olla kihlatud,» on piisavalt hea lause, mis annab kallimale võimaluse kihlumispalve edasi lükata.