Ametlikult kinnitatud: just see on parim aeg kohtingurakendusest armastuse leidmiseks

Tuleb välja, et ametlikult parim aeg Tinderi kasutamiseks on esmaspäeva õhtu, täpsemalt ajavahemik kella kuuest kuni üheksani.

Populaarsest profiilist rääkides on trendikas välja tuua enda maitse-eelistused. Profiilidel kõige enam mainitud toit on pitsa. Samuti saavad teistest rohkem «meeldimisi» profiilid, kus on märgitud, et ollakse kas ettevõtja või seikleja, vahendab Glamour.