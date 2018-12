Jõulud haiglas: mis saab nende laste jõulurõõmust, kes pühadeks koju ei pääse?

Asendus- ja noortekodude puhul on MTÜ Naerata Ometi kaardistanud seal viibivate laste kingisoovid, nii et headel toetajatel on võimalik täita mõne konkreetse lapse kingisoov. Lisainfot kingisoovide kohta saab kirjutades meiliaadressil kuno@naerataometi.ee