Terapeut selgitab: miks perekond meid pühade ajal hulluks ajab?

Terve pere on koos ning jagab muljeid. Lisaks oodatakse kõigilt suurepärast tuju ja parimat läbisaamist igas olukorras - on ju jõulud. Selle asemel, et proovida veeta Instagrami-vääriliselt ideaalseid jõule, mõista, et iga inimene kogeb pühi erinevalt.

Põhjus, miks pere lähedal olles palju konflikte võib tekkida, on selles, et tunned end nende keskel mugavalt. Me teame, et nad armastavad meid ka siis, kui me näitame enda tõelist palet ning tõelisi emotsioone.