Levinud vale, mis on süüdi paljudes purunenud suhetes

Seksuoloog Megan Stubbs sõnab, et on olemas õige ja vale viis, kuidas kellelegi öelda, et tahad vaid seksisuhet. «Kõige olulisem on avatud suhtlemine,» tõdeb ta.

Tõsi on, et esimesel kohtingul ei saa lihtsalt niisama öelda, et otsitakse vaid seksisuhet, kuid on olemas erinevaid viise, kuidas sellest juttu teha nii, et ka kaaslane saaks aru, millised kaardid laual on.

Kui on olemas kindlad põhjused, miks hetkel suhet ei otsita, tulevad need normaalse vestluse käigus niikuinii välja. «Eelmised suhted, olukord tööl või reisiplaanid on kõik normaalsed teemad, millest esimesel kohtingul rääkida,» sõnab Stubbs. Need võivad samuti olla põhjuseks, miks inimesed ei soovi pühenduda.

Kui üksteiselt uuritakse näiteks töö kohta, on hea olla aus ja tunnistada, et tiheda töögraafiku tõttu otsitakse just vabamat suhet. Seejärel saab vaadata, kuidas teine pool sellele reageerib.