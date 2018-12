Hootersi tüdrukute välimusele on väga kõrged nõudmised. Kui keegi võetakse tööle, siis tehakse temast pilti ning hoiatatakse, et kui ta välimus tuntavalt muutub (kehakaalu, juustevärvi ja -pikkuse pärast), siis on neil õigus naine lahti lasta. Kuigi kindlaid kaaluvahemikke ette ei öelda, on naiste vormirõivad ainult suuruses xxs, xs ja s. Töötajate hea figuuri nimel pakutakse neile tasuta treeninguid.