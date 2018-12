Etiketiekspert: jõulukinkide tegemise A ja O

Sellele pole ühest vastust. See võib olla igaüks, kes sulle oluline on, alates sugulastest ja lõpetades õpetajaga. Kuna inimestel on komme end kohmetuna tunda, kui neil kingi tegijale midagi vastu pole anda, oleks viisakas eelnevalt midagi vihjata. Võid öelda, et «Nägin hiljuti midagi, mis oleks sulle kingiks ideaalne.»

Hanson sõnab, et ei ole rahast kingitusena eriti vaimustuses. Kinkekaardid on pisut parem valik. See näitab, et kinkija on pannud kingi tegemisse oma ideid ja mõtteid ning mõelnud ka kingisaaja peale.