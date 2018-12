4 põhilist viga, mida kihlasõrmust valides tehakse

Kui rahakott lubab, võib muidugi valida kõige kallima sõrmuse kasuks. Küll aga valida kõige selgema ja parima värviga teemantsõrmus ning maksta selle eest varanduse, ei pruugi olla kõige targem valik. Piriankov kommenteerib, et tavaline silm ei näe vahet kõrgeima kvaliteediga kivi ja pisut madalama vahel. Teemanti värvi mõõdetakse skaalal D kuni J. D on kõige kõrgema kvaliteediga kivi. Kui sa just ei vaatle kivi kümnekordse suurendusklaasi all, tundub G-klassi teemant samasugune kui D.

Väga populaarne valik on suure kiviga peenikene sõrmus. Põhiliselt usutakse, et mida peenem on sõrmus, seda suurem tundub kivi. Küllaga on oht liiga peenikene sõrmus valida. Liiga õhukese rõngaosa puhul, eriti kulla puhul, on oht, et aastatega see kulub veel hapramaks ning võib isegi murduda. Mõtle väljanägemise ja peene elegantsi kõrval ka sellele, et sõrmus kestaks.