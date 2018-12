Tinderi kasutajatel Indias on nüüd enesemääratluseks 23 erinevat sugu

Tinderi kohtingurakenduse kasutajad Indias saavad nüüd oma profiili koostades valida 23 erineva soo vahel. Siiamaani oli võimalik valida, kas oled mees- või naissoost, aga nüüd on kasutajatele valikusse toodud ka kohalikud sugulised identiteedid nagu näiteks Hijra ja Kothi.

Ettevõte teatas, et muudatused tehti koostöös transseksuaalsete ja soole mittevastavate indialastega.

«Alates tänasest, ükskõik kuidas ennast identifitseerida, saad sa Tinderis näidata tõelist ennast,» kirjutas ettevõte oma blogipostituses. «Iga inimene su elus laiendab mingil määral su silmaringi. Kaasamine ja aktsepteerimine suurendavad avardumist ja me tahame, et Tinder peegeldaks maailma, mis ümbritseb meid igapäevaselt,» vahendab Out ettevõtte sõnu.