Nende muredega jõutakse psühholoogi vastuvõtule kõige enam

Ärevus

Los Angeleses tegutsev psühholoog Patti Johnson nendib, et viimasel ajal jõuab üha rohkem inimesi tema juurde ärevushäiretega. «Füüsilised ja emotsionaalsed pinged, inimeste, kohustuste ja situatsioonide vältimine,» loetleb ta. Põhiliste ärevisallikatena tuvastatakse inimestel töö, raha ja hetkel elus toimuvad muudatused.

Johnson õpetab, et ärevuse tekkides meenuta endale, et sul on kolm varianti: aktsepteeri toimuvat ja unusta see, saad teha proovida midagi muuta või sättida enda jaoks konkreetsed eesmärgid ning tegevusplaani. Valik on sinu.

Töö ja eraelu tasakaal

Inimestel on töö ja eraelu osas ebarealistlikud ootused ning eeldavad, et saavad kõike teha. Endale sätitud standardid ning nende nimel pingutamine viib stressini, kust omakorda kasvab välja ärevushäire või depressioon.

Psühholoog soovitab teha päevaplaani aega ka enda jaoks. Olgu selleks trenn, aeg värskes õhus või vannis ligunemine. Leia endale see, mis aitab sul lõõgastuda ja endale keskenduda.

Enese teistega võrdlemine

Erinevad platvormid nagu Facebook ja Instagram on tekitanud inimestes stressi oma välimuse ja elu pärast. Kliendid kirjeldavad pidevalt survet näha välja või reisida teatud moodi, mida ise uudisvoost teistel näevad. Et seda survet vähendada, eemalda enda jälgitavate hulgast inimesed, kes tekitavad sul enda osas halba tunnet.

Probleemid suhtes

Tülid oma kaaslasega on läbi aegade üks suurimaid põhjuseid, miks psühholoogi juurde abi minnakse otsima. Tunnista ausalt enda osa tülides ning võta endale vajadusel ruumi, et maha rahuneda. Pingutage, et kuulata üksteist ära ilma, et ise vahele segaks ning proovi mõista teise loogikat. Kui esitad teisele kriitikat, aseta see jutu sees kahe positiivse aspekti vahele. Nii on ka teine pool vastuvõtlikum sinu kriitikale.

Lein

Paljud jõuavad professionaalse abini läbi traagiliste elusündmuste. Et tunda oma armsamat endiselt enda lähedal, võib kadunukese ehte või riideeseme (näiteks sall) kandmine panna tundma, et lahkunu on sulle lähemal.