8 nõuannet, kuidas firma jõulupeol vastutustundlikult ulakusi teha

Siin on asjad, mille peaksid enne firmapidu (või selle ajal) läbi mõtlema.

Kas sa ikka tahad?

Kas see kutt reklaamist ikka on nii kuum, kui sa arvad? Püüa natuke ette mõelda ja kujuta ette, et asi on juba juhtunud – sa ärkad pohmellis peaga... Mida sa siis tunneksid?

Kas tema ikka tahab?

Kas te mõlemad tunnete tõmmet? On väga oluline, et te mõlemad väljendaksite nõusolekut seksida selgesõnaliselt.

Ole vallaline – ja olgu ka tema vallaline

Realistlikult võttes juhtub muidugi ka petmisi. Kui sa oled kolleegist sisse võetud ja tahad selles suunas samme teha, peaksid sa enne partneriga lahku minema. Kuid sama oluline on teada, kas ka tema on vallaline. See, et ta pole oma kallimat vestluses maininud, ei tähenda, et teda ei eksisteeriks.

Hinda võimutasakaalu

Kui sa oled kellegi ülemus, ära maga temaga. Esiteks muudab see tööolukorra imelikuks, teiseks on küsimus ka nõusolekus – ta võib tunda survet sinuga magada, sest kardab, mis saab, kui ta ära ütleb.

Ära loo suuri eeldusi

On oluline, et te mõlemad saaksite aru, millega tegu: on see juhuseks või otsite püsisuhet? Kui teie vastused ei klapi, ärge minge asjaga edasi.

Ära joo liiga palju

See pole mitte ainult seksi kvaliteedi mõttes halb mõte – olla maani täis – vaid küsimus on ka nõusolekus. Sa ei saa seda anda, kui sa oled liiga purjus.

Valmistu kõlakateks

Sa ei saa takistada inimesi sosistamast, teab Metro. Sul on valik olla täiesti aus - «Jah, juhtus, oli tore» - või siis paluda inimestel karmimal toonil sinu eraelu mitte arutada.

Ärge seksige kontoris!