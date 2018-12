Mehed, ettevaatust! See popp pühadetrend võib lõppeda katastroofiliselt

Kirurgi sõnul mõjub halvasti see, kui pikaajaliselt habet sikutada ja pinge all hoida – karvad hakkavad välja kukkuma. «Nii et kui sa tahad jõuludeks oma habet kaunistada, veendu, et ehted ei oleks liiga rasked ja et sa ei kanna neid liiga pikalt, muidu võid lõpetada kiilakate laikudega,» hoiatab ta. Meestele, kelle jaoks habe on au ja uhkus ning selle kasvatamisega on pikalt vaeva nähtud, on see kindlasti katastroofiline tulemus. Inglefield aga rõhutab, et see juhtub ainult siis, kui karvad on pikalt pideva pinge all.