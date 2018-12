Kõige tähtsam asjaolu kõndimisel, mis aitab kõhurasva põletada

Kontrolli oma südamelöögisagedust

Selleks, et vöökohalt rasva vähendada, peab pulss tõusma nii palju, et keha kulutaks esmase energia saamiseks rasva. Et selline kindel intensiivsus saavutada, peab süda lööma 60-70 protsenti maksimum südamelöögisagedusest.

Oma südame maksimumlöögisageduse saad välja selgitada, kui lahutad 220st oma vanuse. Kui see number käes, saad välja selgitada oma südame viis löögisagedustsooni. Kergem on seda teha mõnd äppi ja pulsikella või -vööd kasutades. Nii saad seadmest kogu aeg jälgida, kas pulss püsib õiges vahemikus.

Kui pulss tõuseb, kulutad rohkem kaloreid, kuid see ei tähenda, et sa tingimata rohkem rasva põletaksid. Väga kõrge pulsi juures kasutab keha energia saamiseks pigem kiirelt kättesaadavaid suhkrutest ja süsivesikutest saadud tagavarasid.

Kui sul on raske pelgalt kõndimisega õiget pulssi saavutada, võid intensiivsust tõsta kiirkõnni, käteraskuste ja kõnnikeppidega või mäest üles kõndimisega. Pikka tõusu on värskes õhus võimatu leida, küll aga saab selliseks seadistada jooksulindi kallaku.

Pikenda kõnni kestust

Lühematel jalutuskäikudel, mis kestavad alla poole tunni, kulutab keha kütteks peamiselt suhkrut ja süsivesikuid. Kuna neid on varuks üsna vähe, hakkab keha mõne aja möödudes energiaks rasva põletama. Seetõttu tasub korraga kõndida vähemalt 45 minutit, ideaalis rohkem. Kui sa pole ammu pikalt käinud ja oled algaja, siis alustades kõnni vähem ja lisa iga nädal oma kõnnitreeningule 5-10 minutit. Kuna kõnnitrennile kulub palju aega, on seda mõistlik teha nädalavahetuseti või neil päevadel, kui on laiemalt aega käes.

Muuda oma treeninguid

Kuna kõnnitrenn on madala intensiivsusega treening, siis ei kaasne sellega vigastuste risk nagu teiste trennidega, kui neid teha mitu päeva järjest. Siiski võib iga päeva samamoodi kõndimine põhjustada vaimset väsimust, sest see läheb ajapikku tüütuks.

Kui su peamine eesmärk on kaalust maha võtta, siis võiksid pikki kõnnakuid rasvapõletustsoonis teha 3-4 korda nädalas. Aeg-ajalt too oma ellu vaheldust lühema kestuse ja suurema intensiivsusega treeningutega. Raskemad trennid parandavad ka su kõndimise kiirust, aitavad lihasmassi kasvatada ja põletavad tubli annuse kaloreid lühema aja jooksul. Kõrgema intensiivsusega trennid sobivad ka nendeks päevadeks, kui aega on vähe.

Mida kõnnitrenniks vaja on?

Esiteks on sul vaja häid jalanõusid, mis on mugavad ja pakuvad jalale piisavalt toestust. Lisaks on sul lihtsam, kui saad pulssi mõõta kas pulsikella või pulsivööga, et ei peaks iga natukese aja tagant oma pulssi ise mõõtma. Hea, kui sul on ka vahemaa ja sammude lugemiseks sobiv seade või äpp. Kõndimisel tulevad õige rühi hoidmiseks hästi kasuks kõnnikepid.