Prints Charlesi ülemteeneri 4 lollikindlat nõuannet, kuidas pühad kuninglikul kombel üle elada

Kuningliku pere ülemteener Grant William Veitch Harrold töötas prints Charlesi Highgrove’i residentsis aastatel 2004-2011. 40-aastane mees teab täpselt, millised on need asjad, mida tohib kuningliku pere jõuluvastuvõtul teha ning milliseid mitte.

Reegli eesmärk on lihtne: nii on sul parem käsi vaba, et suruda külalistel tervituseks kätt. Samuti ei tohi muutuda liiga ulakaks, näppude lakkumine pärast suupistete söömist on keelatud ning ei mingisugust iileksi all külaliste suudlemist või musitamist-kallistamist.