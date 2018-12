Kas vähem süües tõmbub magu kokku?

Sinu ema võis kunagi nii väita ja seda ise uskuda, kuid paraku ei olnud tal päris õigus. Kahjuks on tegu müüdiga ja vähe süües magu kokku ei tõmbu. Gastroenteroloog dr Nitin Kumar selgitab väljaandes Prevention, et magu ei ole nagu kummipael, mis saab kuju muuta. Tänu elastsusele mahub sinna korraga rohkem toitu, kui inimene sööb ühtäkki väga palju, et paastu ajal näljasurma vältida. Tänapäeval ei ole heaoluühiskonna inimestel selle murega palju pistmist, kuid ammu aega tagasi oli see väga kasulik.

Mis puutub kahanemisesse, siis on magu võimeline normaalsuuruse taastama väga kiiresti pärast suurt pidusööki. Väiksemaks ta aga enam ei lähe, isegi kui hakkad sööma oluliselt vähem. Väljaandes Gastroenterology avaldati uuring, milles tõestati, et maod on kõigil enam-vähem sama suured, sõltumata sellest kui palju me kaalume.

Inimkeha on arenenud selliseks, et ellu jääda ka siis, kui toitu on väga napilt. Kui magu aina väheneks, ei oleks see võimalik. Süües igapäevaselt liiga vähe kaloreid tekib tugev näljatunne, millele keha reageerib erinevate füsioloogiliste ja hormonaalsete muutustega, et mitte liialt kaalu kaotada. Nn näljahormoon greliin teeb toidu veelgi isuäratavamaks. Samal ajal kehatemperatuur ja ainevahetus aeglustuvad, et mitte kulutada hädavajalikku energiat, mis kulub organite töös hoidmisele.

Drastiline portsjonite vähendamine ei tee seega magu väiksemaks ja võib mõjuda kaalulangetamisele hoopis vastupidiselt. Kui esialgu võibki kaal alla minna, tuleb see Kumari sõnul suure tõenäosusega intressidega tagasi.