Neeme Raud: Veerev Eesti

Võib-olla teen nii fantaseerides ise endale n-ö Hitchcocki, et elu huvitavaks muuta? Viie aasta eest New Yorgist naasnuna arvasin tõesti, et viga on minus, kui kujutan ette, et autod Eestis nagu Hitchcocki linnud mind jahivad, ent vahepeal olen aru saanud, et nii ongi siin kombeks – et juhid ei jäta autot ülekäiguradade juures seisma. Olgu siis põhjuseks sõidurütmi sassiminek pidurdamisel, suurem bensiinikulu või miski muu. Või on ehk asi selles, et paljud juhid tunnevad end uhke auto roolis kui universumi peremehed – nii nimetas Ameerika kirjanik Tom Wolfe kunagi tabavalt ülbeid Wall Streeti pankureid.