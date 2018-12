Briti suhte- ja seksiekspert Tracy Cox ütleb, et kuigi jõulupidudel juhtub liigagi sageli nii üht kui ka teist, ei tasuks oma partneri pärast siiski muretseda. Elukaaslast kiputakse tõenäoliselt petma siis, kui suhtes on juba midagi mäda. See, et toimub asutuse jõulupidu ja juhatuse assistendil on seljas sügava dekolteega pluus, ei pane iseenesest kedagi petma. Küll aga tasub olla ettevaatlik, kui teie suhtes on niigi juba mõrad, aga sel juhul ei aita muu kui olukorrale ausalt otsa vaatamine. Jõulupidusid kallimale ära keelata pole igatahes mõtet! Kuid seda enam elevust tekitavad võivad olla need peod vallalistele inimestele.