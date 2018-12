Ülikuum! Sõbranna lemmikbutiik esitles vallatut Kriss Sooniku erikollektsiooni

Müüki tuid uued erimudelid Ulaka Kaunitari pesupoodi Pärnu maanteele juba täna. Tegemist on limiteeritud eksklusiivse kollektsiooniga, mida ei müüda kusagil mujal maailmas.

Disainer Kriss Soonik-Käärmann ise ütleb, et Ulakas Kaunitar oli brändi esimene Eesti koostööpartner, mis ka seda erikollektsiooni innustas. «Sinna on kaasatud erksad värvid ja detailid, mis sobivad ideaalselt just sellele kelmikale pesupoele,» ütleb Soonik-Käärmann.