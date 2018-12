Piiskop Philippe Jourdanile maitseb Eesti verivorst

«Oo, Bûche de Noël! Justkui mu kodumaal,» ütleb Eesti katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ehk isa Philippe, kui laual jõuluhalgu silmab. See puuhalukujuline pühadeküpsetis on populaarseim jõulumagustoit kogu Prantsusmaal ja seda söödi ka tema lapsepõlvekodus Labatuti külakeses Gaskoonia-Baskimaa piiril. Külluslik tort sarnaneb meie rullbiskviidiga ning sealse kombe kohaselt katab seda võist ja šokolaadist võõp.

Oleme söögitoas, kus meie võõrustaja, isa Philippe’i pikaaegne perekonnasõber Juta Petersoo ehib jõuluhalgu tillukeste punaste seene- ja marjakaunistustega. See peaks välja nägema nagu väike Prantsuse mets. «Seened kuuluvad asja juurde, nagu ka see, et biskviiditainasse käib lisaks munale, jahule ja suhkrule tingimata maisi- või kartulitärklis. See annab kohevust ja elastsust,» selgitab Juta, kes on muu hulgas töötanud katoliku kiriku ja apostelliku administratuuri kantseleis ning aidanud piiskoppi paavst Franciscuse visiidi korraldamisel.