Külm on kohal ja teritab kaunitaride kallal halastamatult oma hambaid. Niisiis ei jää muud üle, kui tuleb end kiiremas korras sisse pakkida. Aga kuidas teha seda nii, et me protsessi käigus kubujussiks ei muutuks? Kui võtta eeskujuks stiilne daam kirjandusklassikast, näiteks Väike Nõid, võib seitse seelikut ülestikku selga ajada, kole välja näha ning endistviisi külmast lõdiseda. Nimetet prouat aitas nõiakunst, meid aga tehnoloogia. Viimaks ometi on mõeldud välja ülerõivas, mis on supersoe, kerge, keha kaunistav ja samas ka stiilne. Viimane aeg on teha tutvust tepitud mantliga.