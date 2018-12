Ema jättis imiku alasti jäisele rõdule: Ta kurat ajab mind närvi!

Kahekümnendates eluaastates ema Elizaveta Klimova jättis oma kolmekuuse tütre alasti külmale rõdule nutma, kuna ärritus lapse peale. Naine saatis endisele abikaasale pildi lapsest ning kirjutas juurde, et mees last viimast korda vaatama tuleks.

28-aastane isa Aleksandr Potryasov postitas naise saadetu sotsiaalmeediasse lootuses, et need tõendid aitavad kohtul otsustada lapsehooldusõiguse küsimustes tema kasuks. Aleksandr sõnab, et ei usu enam pärast neid pilte naise võimekusse lapse eest hoolt kanda, vahendab DailyMail. «Ma olen väsinud muretsemast, et Elizaveta võib lasta lapsel surnuks külmuda või tänavale visata.»