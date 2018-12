Tüdrukud on tundetargad ja suhtlemisosavad, poistel olgu tugevad, neil ei pea seda suhtlemise ja emotsioonidega hakkamasaamise oskust olema. See on kahjuks siiani üsna levinud stereotüüp. Kui aga selline hoiak on omane vanematele, kel poiss või suisa mitu peres sirgumas ja seda kohtab ka koolis, teeb see lastele tõelise karuteene, kirjutab psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel.