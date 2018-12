Eksperdid: just nii palju alkoholi võid pühade ajal tarbida

Just nagu liigne söömine, ei ole ka alkoholiga liialdamine meie tervisele hea. Uuringud on näidanud, et liigne alkoholi tarbimine on seotud depressiooni, ärevuse ja isegi südamehaiguste ning vähkkasvajatega.

Alkoholi joomine ei ole keelatud, aga sellega tuleks piiri pidada. The American Heart Association ja Academy of Nutrition and Dietetics andmete põhjal peaksid naised piirduma klaasi alkoholiga päevas ja mehed kuni kahe klaasiga. See aga ei tähenda, et kui pole nädala jooksul alkoholi tarvitanud, võiksid ühe õhtuga seitse jooki ära juua.

Kõhutervisele spetsialiseerunud Vincent Pedre ja dieedinõustaja Kelli McGrane soovitavad tungivalt ka pühade hooajal jääda truuks ühe ja kahe klaasi reeglile.

Samuti panevad nad südamele, et koos alkoholiga tuleks kindlasti tähelepanu pöörata toitumisele. «Tee kindlaks, et alkoholi tarvitades ka sööd, et aeglustada alkoholi imendumist, ning proovi ennast piirata, et ei jooks tunni aja jooksul rohkem kui ühe klaasi. Kõige olulisem on ennast tunda ja oma keha kuulata,» vahendab HuffPost Vincent Pedre sõnu.