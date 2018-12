Südantsoojendav ettevõtmine: õpilased panevad seljad kokku ja korraldavad Tartu nukratele hingedele imelised jõulud

Projektijuhi Merili Miti sõnul on tegu pika ajalooga heategevusüritusega, mis aasta-aastalt on suuremaid mõõtmeid võtnud. «Peale selle, et õpilased panustavad ise heategevusse, saavad nad tohutu organiseerimiskogemuse, mida annab nii toetajate kui sponsoritega suhtlemine ning kahe jõuluürituse korraldamine. Näiteks sel aastal oleme sponsorite leidmiseks saatnud välja ligi kakssada kirja,» selgitas ta. Lisaks on õpilased korraldanud Mardilaada, mille tulu anti samuti heategevusprojekti elluviimiseks.

Osa toetajate poolt annetatud toidukaupu on juba üle antud ning nii jõuavad Tartu Milli täistera kaerahelbed ning Salvesti praekapsad, marineeritud kurgid ja mehud pühade ajal hooldekodu ja Mäe kodu elanike toidulauale. «Me olime oma toidukraamiga hooldekodus väga oodatud ja kiidetud ning selline soe vastuvõtt tegi rõõmsaks ja andis kindluse, et teeme koos tõesti midagi, millel on tähendus,» rääkis Merili ja lisas, et kokku sai üle antud 400 pakki kaerahelbeid ja kastide kaupa Salvesti purgitooteid.

Juba teisipäeval, 11.detsembril toimub Tartu Hooldekodus aga jõulukontsert, kus eakatele esinevad Rein Lillaku pereansambel Sirgutii, Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel, kitarrist Arnold Milihhin, 8-aastane Remo loeb luuletuse ning ühislaulmist eakatega saadab klaveril Annabel Kuusik. Kontserdi ja õhtusöögi juurde saavad eakad nautida Kutsehariduskeskuse pagarite küpsetatud kringlit. «Lisaks jagame eakatele komme, mandariine, ristsõnu, sokke ning tubadesse viime potilille Jardini lillepoelt,» ütles Merili.

12. detsembril on Mäe Kodu lapsed kutsutud Eesti Põllumajandusmuuseumisse jõulupeole. «Muuseum korraldab toreda jõuluprogrammi, peale seda katame lastele rikkaliku toidulaua Tartu Kutsehariduskeskuse, Nõo Lihavürsti ja Jaagumäe Kaubanduse abiga ning muidugi on tulemas jõuluvana, et jagada välja prisked kingipakid,» selgitas Merili. Pärast kosutavat õhtusööki saavad lapsed nautida veel Teadusbussi vahvaid katseid.

Merili Mitt tänab sponsoreid, kes on teinud ürituse võimalikuks, aga kui keegi veel soovib õla alla panna, siis selleks on veel võimalus. «Tegelikult on meil tõesti natuke raha puudu, et kõik plaanid teostada,» sõnas Merili.