Ühe lihtsa igapäevase liigutusega saad aidata nelja Eesti last

Südameapteegi juhi Risto Lauri sõnul on jõuluaeg traditsiooniliselt see aeg, mil mõtleme nende peale, kellel hetkel nii hästi ei lähe ja kes vajaksid toetuseks kas julgustavat sõna või materiaalset tuge. «Südameapteegi jaoks on inimeste tervis südameasi. Juba kolmandat aastat toetame jõulude paiku Lastefondi kaudu abivajavaid lapsi. Sel aastal palume ka oma kliente, et nad võimalusel aitaksid kaasa nende vaprate laste jõulurõõmule. Koos saame teha südamest tuleva jõulukingituse,» rääkis Laur. «Seetõttu lisame omalt poolt detsembrikuu jooksul kogutud annetuste summale veel 2500 eurot, mis läheb Vendo Mihklile, Yanale, Egertile ja Katerinale vajalike ravimite ostmiseks.»